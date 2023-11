“¿Por qué normalizar...?”: Eduardo Fuentes saca aplausos al responder a crítica luego de Teletón

Uno de los muchos momentos simpáticos que dejó para el recuerdo la Teletón 2023 fue el beso que protagonizaron en pantalla los animadores Eduardo Fuentes y Juan Pablo Queraltó. Aunque, la verdad, fue simpático y divertido sólo para algunos.

En la noche de cierre de las 27 horas de amor, después de las 23 horas, el público insistió en el tradicional “piquito” entre los conductores. Queraltó y Fuentes se prestaron para el juego televisivo, tras los cuales siguieron la humorada Pastelito con Fernando Godoy, Leo Rey con Simón Oliveros y Sammis Reyes y Tita Ureta.

El conductor de “Buenos Días a Todos” rescató el episodio en su cuenta de Instagram y algunas personas criticaron esta acción argumentando que tendía a “normalizar” un beso “entre dos hombres”.

“Creo que el beso con otro hombre era innecesario. Por qué normalizar eso”, objetó una seguidora. Otra persona añadió que fue en “un evento de niños”.

Fuentes no guardó silencio ante la crítica y fundamentó reivindicando el amor entre personas del mismo sexo. Asimismo, aclaró que no fue en un horario televisivo familiar.

“‘Normalizar’. No entiendo ese concepto. Eso con JP fue una jugarreta que pedía el público, no seamos tan graves. Además, era cerca de la medianoche, hora de adultos. ¿Sabías que hay hombres y mujeres que AMAN a personas de su mismo sexo y son felices? ¿Acaso son anormales ellos? Normalicemos el amor... y no confundamos. Abrazos”, esgrimió el periodista.

Los argumentos de Fuentes fueron celebrados, al tiempo que provocaron un apasionado debate en los comentarios de su posteo.