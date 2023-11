A sus 72 años, la ‘Chilindrina’ confesó que ‘anhela’ un novio ¿Quién es su ‘hombre perfecto’?

A casi un mes de cumplir 73 años, María Antonieta de las Nieves, mejor conocida por su papel de ‘La Chilindrina’ en la famosa serie de comedia, ‘El Chavo del 8′, confesó que estaría lista para volver enamorarse, luego de cuatro años del fallecimiento de su esposo Gabriel Fernández, con quien pasó 48 años de vida.

La actriz expuso sus intenciones de encontrar el amor durante una entrevista en el programa de revista ‘Sale el Sol’, donde expuso el motivo por el que ‘anhelaba’ tener un novio y es que expresó que no desea estar sola.

Recordemos que María Antonieta de las Nieves perdió a su esposo el 15 de septiembre de 2019 tras ser hospitalizado a causa de una neumonía, lo que terminó por partir a la actriz, quien se mantuvo en un largo luto durante tres años, expresando el dolor que sentía por la partida de su compañero de vida.

María Antonieta de las Nieves con su esposo Gabriel Fernández Instagram (Instagram)

En una entrevista con Imagen Televisión, en abril pasado, la ‘Chilindrina’ mostró su intención por encontrar la compañía que le hace falta comentando: “A veces digo que ya es hora de que busque alguna diversión, alguna compañía, porque me siento sola. Aunque mis hijos nunca me deja sola, diario me hablan”. Hoy ya es un hecho y sin tapujos, reveló a quienes ya les ‘echó’ el ojo.

También te podría interesar: La Chilindrina y el señor Barriga se reencuentran: así lucen actualmente y desatan la nostalgia

¿Quiénes son los galanes a los que la ‘Chilindrina’ ya les echó el ojo?

Durante la entrevista en ‘Sale el Sol’, María Antonieta de las Nieves, confesó que estaba lista para volver a enamorarse, y esto no es todo, pues reveló a qué hombres ya tenía en la mira, entre ellos un actor y la ex pareja de una de sus amigas.

El primero de ellos se trata del primer actor Otto Sirgo, de 76 años, que también perdió a su pareja Maleni Morales en 2020. De hecho fue donde reveló lo que buscaba en una pareja, que se trata solo de los simples placeres de la vida y del disfrute de la compañía del otro:

“Señor Otto Sirgo, si usted está viendo alguna de estas cámaras, y le interesa una viejita simpática, esa sí puedo ser yo, no doy mucha lata y me encantaría agarrarle la manita, sí con eso me conformo, con ver la tele, agarrarle la manita, y que nos vayamos al cine y a tomar un café”.

A su vez, reveló que también tendría interés en José Manuel Fernández, quien fue la pareja de Talina Fernández hasta su fallecimiento: “No estoy tan grande como Talina, en paz descanse, mi amiga linda y adorada (...) no tengo la capacidad intelectual, ni facilidad de palabra que tenía ella, pero también soy divertida, soy una viejita divertida y pues a lo mejor le gusto”.

¿Qué busca en una pareja María Antonieta de las Nieves?

Además de agarrarle la ‘manita’ y ver juntos televisión, María Antonieta de las Nieves expresó su deseo por vivir con su pareja, sin embargo, el matrimonio no está entre sus planes, por lo que es claro que viviría en unión libre con su nuevo amor.

“No, ya no se usa casarse… aunque cada quien en su casa no, ¿para qué lo quiero?, de tontos, amor de lejos es de pensarse, yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita, pero no, sin un papel de por medio”

María Antonieta de las Nieves 'La Chilindrina' Instagram: @lachilindrina_oficial (Instagram: @lachilindrina_oficial)

Por último, dejó claro que, si alguno de los prospectos antes mencionados, no accedían a su propuesta, ella está abierta a conocer y dejó claros sus puntos de lo que busca, pues ya no desea sentirse sola:

“Me siento muy sola, en cuanto haya uno que me diga: ‘tengo entre 60 y 70 y estoy libre’, digo ‘aquí estoy’”.