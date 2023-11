Bad Bunny está arrepentido de las carillas, las razones por las que aconseja no hacérselas

Bad Bunny es uno de los cantantes más influyentes, aunque también de los más criticados, por quienes no avalan su voz y sus letras. Pese a ello, el boricua se ha catapultado como uno de los más escuchados del momento y su romance con Kendall Jenner lo mantiene también dentro de los más comentados.

Y es que son varios los escándalos que ha protagonizado en los últimos meses, luego de lanzar el teléfono de una fan, el lanzamiento de su nuevo álbum titulado ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’, el cual cuenta con grandes referencias sobre su novia, y recientemente su descargó por la canción creada con su voz con Inteligencia Artificial.

En medio de la fama que ha conseguido el llamado ‘Conejo malo’ ha decidido mejorar su apariencia física, aunque se arrepiente de algunos de ellos, como lo son las carillas dentales y ha confesado por qué.

La razón por la que Bad Bunny recomienda no realizarse carillas

Benito Antonio Martínez Ocasio,como es su verdadero nombre, confesó que hace unos años atrás se sometió a una mejora en su rostro, pero esto no es lo único que se ha realizado pues también se sometió a un proceso de reestructuración de la imagen de sus dientes, esto a través de las famosas carillas dentales.

Fue durante un video en el que aparece junto a Residente de Calle 13 donde manifestó lo arrepentido que está de haberse realizado dicho procedimiento y aconsejó a no realizarlo, pues en lugar de beneficios, le ocasionó un gran problema.

‘’Por más feos que tengas los dientes no te lo hagas. Yo me arrepiento todos los días de mi vida. A toda la gente que está viendo este video, no se hagan los p..tos dientes’', expresó.

Según Benito tomó la decisión de mejorar sus dientes, debido a que tenía un diente negro y conforme fue ganando dinero, no dudó en hacerse el tratamiento dental. Además, hacerse este procedimiento se ha convertido en una de las tendencias entre los famosos.

‘’Tú entras y todavía no eres artista hasta que te hagas los dientes’', dijo de manera sarcástica ante lo que se ha convertido el “mejorar los dientes”.

Pese a que los famosos logran tener una sonrisa blanca y perfecta para sonreír, lo cierto es que puede traer grandes consecuencias a los dientes y Bad Bunny se ha encargado de exponerlas al mencionar que quitan el esmalte de los dientes para poder cubrirlos con los nuevos.

‘’Le hicieron daño a mi dentadura. Una vez que te lo haces no hay vuelta atrás… bueno sí, pero es riesgoso y mejor recomiendo ponerse brackets y blanquearse los dientes aunque se más tardado’' mencionó.