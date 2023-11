Fabio debió dar explicaciones por la fuga con Miguelito de Tierra Brava y dejó llorando todo el día a Chama

Fabio Agostino contó los detalles de su escape con Miguelito de Tierra Brava a sus compañeros. “Caminábamos juntos, yo siguiéndolo, me dijo que me agachara, de repente miro para el lado y se mete por un agujero. Y ahí me di cuenta de que estaba hablando en serio, no había vuelta atrás y lo tenía que seguir”, contó el español.

“Voy a hablar con tu señora y le voy a contar todo lo que has hecho”, amenazó Pamela a Miguelito. “No me siento orgulloso”, respondió éste.

Luis, Jhonatan y Guarén, conversando aparte, se mostraron muy críticos con lo hecho por Fabio y Miguelito. “Fabio cree que es indestructible, creo que se tomó muy a la ligera algunas reglas porque Perú es Perú y Chile es Chile. Miguelito igual, es otro estúpido. ¿Por una noche vas a arriesgar todo lo que has sufrido acá? Y Fabio es el que más quiere ganar”, reflexionó el modelo.

Chama llorando a mares

También la fuga causó un conflicto entre Fabio y Chama, porque ella quería ir a la fiesta, y el español no le quiso contar que había ido. “No tienes por qué enfadarte por nada, son cosas de Miguelito y mías”, le contestó el galán cuando ella lo encaró.

Tras la pelea con su amigo, la venezolana pasó todo el día llorando amargamente. “Las actitudes que está teniendo me están trayendo decepción total. Me siento mal, me hizo quedar mal delante de las demás personas. Yo jamás lo dejaría mal, y él lo hizo”, se lamentó, y fue consolada por Luis. “Quiere quedar como canchero delante de Pamela. Es tu amigo, le tienes mucho respeto y cariño, pero no es la primera vez que te falla”, le dijo el argentino.