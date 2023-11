“Fue muy emocionante mirarme”: Trinidad Cerda de Gran Hermano reveló su última operación

La exparticipante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, mostró la operación que se realizó de implante mamario de 375 cc, junto con una lipoescultura de feminización, que consiste en mejorar sus caderas, cintura y disminuir su espalda.

“Es un sueño cumplido. Finalmente soy yo al ciento por ciento. Estoy completa”, contó al medio LUN.

[ Más sabe el diablo...: Mamá de Scarlette le entregó certero consejo por su amor a Hans ]

Además, agregó que respecto a su reasignación de género “terminé un proceso. Son cosas que tenía que hacer en algún minuto de mi vida”.

Respecto a los cuidados postoperatorios, reveló que serán diez sesiones de drenaje, los cuales ayudarán a la cicatrización.

“A eso se agrega la crioterapia, la cual ayuda a la irragación y circulación de la sangre para que los tejidos cicatricen más rápido”, explicó el médico cirujano, Esteban Torres, al citado medio.

Trinidad Cerda se realizó implante mamario

“Esto para mí es el cierre de una transición que no siempre fue fácil, pero que ha sido bonita. Cuando salí de mi operación y vi mis implantes y mu cuerpo de verdad me puse a llorar. Fue muy emocionante mirarme, me siento mucho más femenina”, contó la tripulante de vuelo.

“Me puse a llorar cuando me saqué el sostén y vi mis implantes. Fue muy emocionante”, sentenció.