Ignacia Michelson respondió tajante a un posible “match” con Bambino: “Tengo mis códigos súper claros”

Ignacia Michelson, la conocida DJ y chica reality, que también participó en Gran Hermano Chile, lanzó una contundente respuesta en el panel del reality al ser consultada sobre una posible cita con Fernando Altamirano, también ex participante.

Todo comenzó cuando la ex participante de Gran Hermano se pronunció sobre la presencia de Bambino en el grupo de las “Reinas Bellas”, donde era llamado el “Rey Bello”. Nacha expresó su desconcierto con esto, asegurando que ella no conocía al ex participante y cuestionó su inclusión en ese selecto grupo de la casa más famosa del mundo. La ex de Marcianeke señaló que no entendía “por qué Bambino estaba en el grupo del Rey Bello si yo no lo conocía”.

En ese momento fue la participante Trinidad Cerda quien sugirió que la ex de Marcianeke y el futbolista deberían salir juntos para conocerse, Michelson respondió con contundencia, dejando claro que no consideraría esa posibilidad. En sus propias palabras, afirmó: “Soy amiga de Alessia (…) tengo mis códigos súper claros”.

La declaración de Michelson no solo sorprendió a los presentes en el panel, sino que también generó especulaciones y reacciones en las redes sociales, donde destacaron que era un “palito” para Raimundo, quien recientemente fue infiel a Alessia con otra mujer, solo unos días después de salir del encierro.

