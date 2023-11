José Miguel Viñuela entrega una versión distinta acerca de Julián Elfenbein y la Teletón 2023

Si bien la Teletón logró reunir la meta de recaudación, creció a la vez una fuerte polémica debido a los supuestos codazos entre rostros de televisión, quienes se habrían enojado por poca figuración en pantalla, en beneficio de otros nombres. Uno de estos chismes circula sobre Julián Elfenbein, de quien se comenta que abandonó el programa luego de que se privilegiara la participación de Pancho Saavedra.

Las 27 horas de amor fueron comentadas en el espacio “Tal Cual”, donde José Miguel Viñuela afirmó que el conductor de “Pasapalabra” decidió, por motivos diferentes a los señalados, retirarse de las transmisiones.

En principio, Jordi Castell indicó que la Teletón es “un programa de televisión abierta y una campaña preciosa, solidaria para ir en ayuda de todos los centros que acogen a la población discapacitada del país”, según recoge La Cuarta.

Aismismo, añadió que “¿qué es lo lindo? Que se junta todo el mundo de la televisión y toda la envidia de los ejecutivos porque la Millaray tiene más protagonismo, que Julián se enoja porque lo cambian por Pancho Saavedra… todas esas cosas es parte de una gran fiesta que a mí me parece que es lo más lindo de la Teletón, que es juntar, da lo mismo los egos, las miserias, las vanidades, las estupideces como los besos. Da lo mismo juntar eso con tal de juntar la plata”.

Tras la apreciación del fotógrafo, Viñuela hizo un alcance. “Hay algo en que no estoy de acuerdo contigo. Perdona que te lo diga, pero no sé de dónde sacaste que Julián se había enojado porque habían puesto a Pancho Saavedra”, argumentó.

“Porque el director del segmento de la Quinta Vergara prefirió poner a Pancho Saavedra y no a Julián que le correspondía”, replicó Castell. No obstante, el conductor de “Tal Cual” señaló que Julián abandonó las transmisiones porque se sentía mal.

“Julián, y lo tengo acá en un WhatsApp, dice que no se sentía bien. No estoy hablando que sea físicamente, a lo mejor anímicamente no estaba bien y decidió dar un paso al costado. Eso es lo que él pone en esto. Claro, como no estaba Julián, obviamente había espacios que había que reemplazar. En algún minuto me tocó a mí hacer un segmento (...) son cosas que pasan”, dejó en claro.

Por último, el exanimador de “Mucho Gusto” comentó que “se habla mucho por fuera, ‘se dice que’ (...) pero nadie habla, no hay ni una fuente, entonces es súper fácil ponerse a especular”.