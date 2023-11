“Lo lastimaron muchísimo”: Sobrina argentina de Máximo Menem explicó las razones que los mantiene alejados

Durante la presente jornada nos enteramos que Máximo Menem Bolocco, hijo de Cecilia Bolocco, recibirá parte la herencia que dejó su padre Carlos Saul Menem.

Así lo dictaminó la justicia argentina, luego de un prolongado proceso judicial abierto en tribunales por algunos de sus familiares. Finalmente el juez Carlos Goggi determinó el nombre de los herederos que, por partes iguales, recibirán la millonaria herencia del fallecido expresidente argentino, entre ellos el joven Máximo.

Por eso en el programa Zona de Estrellas quisieron saber cómo estaban las relaciones del hijo de Cecilia Bolocco con sus familiares y lograron contactarse por teléfono con Zulema Menem y Antonella Menem, hija de Carlos Menem Jr, por lo tanto sobrina de Máximo.

“No quiere saber nada con ningún familiar de acá de Argentina, si bien yo no tengo la culpa, sé que tuvo varias discusiones con Carlitos, pero conmigo no”, partió revelando Antonella al panel del programa farandulero, pero lo cierto es que llamó la atención con varias declaraciones que entregó.

“Lo entiendo muchísmo”

Lejos de lo que se pudiera pensar, Antonella guara mucho cariño por su tío mitad chileno y así lo hizo saber en el programa Zona de Estrellas cuando le consultaron por qué no se veían, siendo que son familia.

“Yo lo entiendo muchísimo, no lo puedo obligar a él a que tenga un vínculo conmigo, me encantaría, uno de mis grandes sueños y lo digo siempre es poder verlo a Máximo, conocerlo en persona, darle un abrazo y que pueda tener un vínculo conmigo, porque es hermoso, es lo más lindo que pueda existir”, respondió Antonella.

Incluso, aseguró que también le gustaría ser más cercana de su madre: “Igual conocer a Cecilia y agradecerle como lo crió a Máximo, tan humilde, tan sencillo, tan bueno, con un corazón gigante”.

Fue ahí que le consultaron si ella intentó en alguna oportunidad acercarse más allá del teléfono, venir a Chile o juntarse con él en Buenos Aires, pero ella reveló que ha sido imposible, y no por falta de ganas.

“Le escribí un mensaje a Máximo en varias oportunidades, hasta que un día le pregunté el por qué él no hablaba conmigo y no me contestaba los mensajes, y me dijo que él no tenía nada contra mí, que me quiere muchísimo, pero la verdad no quiere tener contacto con familiares de acá de Argentina”, Aseguró.

Luego finalizó diciendo las razones del alejamiento que cree tiene el muchado: “Porque lo lastimaron muchísimo, pero que no tiene nada contra mí, pero yo lo entiendo”.