“Mis sentimientos cambiaron de un día para otro”: Jorge Aldoney se sinceró sobre su expareja en una conversación con Michael Roldán

Aprovechando su estancia en la casa de “Gran Hermano”, Michael Roldán no perdió el tiempo e interrogó a algunos de los participantes sobre algunos de sus momentos dentro del encierro y uno de sus elegidos fue Jorge Aldoney.

El periodista aprovechó que se quedó solo con el jugador para preguntarle sobre su relación con Skarleth, y además, le sacó información del apasionado encuentro que tuvo con su expareja.

“(Con Skarleth) fue una hue... que pasó”, aseguró de entrada ante la consulta del comunicador.

Asimismo, confesó que: “De repente yo soñaba con Stephanie y fui al confesionario... a morir... y de repente cuando volvió la Skarleth la segunda vez fue como el chip de que la vi de otra forma, me empecé a confundir y claro dejé de un momento a otro de pensar en (Stephanie), que es lo que pasa en la vida real”, sinceró.

“Volvió mi ex, yo ya estaba confundido, cuando le dije todo eso de que no quería que me espere, que quería ver mi vida afuera y que quería estar libre aquí adentro porque no me puedo privar de sentir cosas también”, explicó.

En ese momento, Jorge aseguró que se sintió “súper mal, aquí adentro se me desdibuja todo. Mis sentimientos cambiaron de un día para otro y de repente empecé a ver a Skarleth con otros ojos y di vuelta la página, cerré ese ciclo, por algo te digo ‘te amo’ a Skarleth, te enamoras no más”, confesó Jorge Aldoney.

“¿Te enamoraste?”, le consultó Michael.

“Sí, iba a renunciar por ella”, respondió el Míster Chile con una sonrisa.