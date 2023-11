“No me pegó”: Cony Capelli realizó un mea culpa tras pedir expulsión de Pincoya en “Gran Hermano”

Durante la jornada del martes en “Gran Hermano”, Cony Capelli recordó su polémica pelea con Pincoya en una conversación con Michael Roldán.

El periodista aprovechó que estaba a solas con la participante y le preguntó sobre la situación que ocurrió a finales de septiembre, el cual provocó el quiebre de su amistad con Jennifer Galvarini, ya que la bailarina pidió su expulsión.

“Antes de que pasara el episodio de la fiesta, yo había pedido mi renuncia en el confesionario porque me sentía mal, estaba súper inestable emocionalmente”, expresó de entrada.

“De hecho, ellos (la producción) me aconsejaron que no fuera, y dije ‘ya, ok, me voy a tomar la oportunidad de ir para pasarlo bien, para ver si se me pasa este mal momento’, y fue una mala decisión porque ingresé ya a la fiesta estando súper inestable”, continuó.

Posteriormente, Cony dio más detalles sobre el conflicto con su compañera: “Vi cosas que parecían algo y luego entendí que quizás no me parecían”, expresó, haciendo una clara alusión a las conversaciones que ocurrieron en el carrete entre Pincoya, Francisco, Sebastián, Estefanía y Fran Maira.

“Sentí que me dejaron sola, como batallando sola”, recordó.

Se dio cuenta de su error

Acto seguido, Constanza se dirigió al confesionario para hablar con “Gran Hermano” y exigir la salida de Jennifer por supuesta agresión física.

“En ese minuto sí, pero fueron cosas de minutos en los que ya me calmé y entendí las cosas (…) primero que no me pegó, simplemente me tomó el brazo como para decirme ‘oye, escúchame’, porque yo me había dado vuelta”, indicó.

“Entonces, sí, en el momento me molesté, pero no tardé en darme cuenta de que las cosas no habían sido como yo había pensado”, cerró.