“Siento que a veces mentía innecesariamente”: Cony Capelli reveló cómo terminó su relación con Jorge Valdivia

En el último capítulo de “Gran Hermano”, Cony Capelli reveló más detalles de su término de relación con Jorge Valdivia, el cual terminó de mala manera.

En una conversación con Michael Roldán, quien recordemos entró a la casa más famosa del mundo junto a Nicolás Quesille y a Francisca García-Huidobro para compartir con los participantes que se encuentran en la recta final.

En este contexto, es donde el periodista le pudo sacar información sobre este farandulero romance.

“Fueron como dos meses. Después peleamos por algo”, reveló la bailarina.

Asimismo, la jugadora mencionó que “en todo momento en que nosotros salimos, fue cuando él estaba separado”.

“Igual fue heavy porque viví muchos momentos con él de esa parte y de hecho, me pasó que filtraron un video de nosotros dos en el Club Amanda, nunca había pensado la posibilidad de que se filtrara y qué pasaría, entonces, igual fue complicado”, indicó en la conversación.

“¿Complicado por qué? ¿Pensó que tú lo habías filtrado?”, consultó Roldán.

“No me había dado cuenta el impacto que tenía ser conocido. De repente, nosotros íbamos a un restaurante, nos íbamos a dar un beso y la gente nos sacaba fotos”, recordó.

Nunca fueron pololos

Eso sí, Cony aclaró que el Mago nunca le pidió que fueran pololos ni oficializar la relación, puesto que “simplemente, lo pasábamos bien, es que yo soy así, salíamos un tiempo (…) pero había una conexión bacán”, aseguró.

“Lo acompañé mucho tiempo cuando él se sentía mal, porque lo pasó súper mal en la separación, no comía nada”, continuó.

Sin embargo, “después llegó un momento en el que ya caché que él no tenía resuelto nada. Entonces, sentí que iba a ser más negativo para mí estar ahí que positivo”, explicó.

Posteriormente, la bailarina contó cómo pusieron fin a este fugaz romance: “Él me invitó a un matrimonio en Buenos Aires, y de un día para otro él me dejó de contestar el WhatsApp, y yo me enteré por Instagram que fue con la Daniela (Aránguiz)”, aseguró.

“Tenía el vestido listo, imagínate, compré todo, y de un día para otro me dejó de contestar”, acusó.

“Yo estaba para la cagada. Le dije ‘hue***, ¿por qué no me dices? Contéstame, dime algo’, y nada (…) después igual habló conmigo después de un tiempo, y yo ahí le dije que en verdad no era necesario que hiciera eso. Siento que a veces mentía innecesariamente”, concluyó.