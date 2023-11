Teletón informa la razón por la que Julián Elfenbein decidió restarse del evento

Uno de los rumores más polémicos que ha circulado tras la Teletón 2023 es el supuesto enojo de Chilevisión y, específicamente, de Julián Elfenbein por un eventual “ninguneo” de la producción del programa televisivo. No obstante, existen otras versiones del hecho.

En principio, el periodista Hugo Valencia señaló en “Zona de Estrellas” que tanto el canal como el conductor de “Pasapalabra” sintieron que, desde la campaña televisiva, les habrían reducido sus espacios en pantalla por darle protagonismo a otros rostros. Posteriormente, un colega que estuvo en las transmisiones, José Miguel Viñuela, desmintió las explicaciones de Valencia y aseguró que Julián no participó “porque no se sentía bien”.

Una versión que también comparten en la producción de la Teletón. Página 7 consultó a la organización del show televisivo e indicaron que “Julián Elfenbein se excusó con nosotros por, finalmente, no poder estar el día del evento debido a que no se sentía bien”.

“Por supuesto, lamentamos tanto como él que no pudiera estar. Sin embargo, esto no significa que no estuviera ni que se haya restado de nuestra campaña. Julián estuvo presente en un sinnúmero de actividades”, manifestaron los productores del espectáculo.