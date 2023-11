“Aquí hay una sola ‘Fiera’”: Pamela Díaz rayó la cancha tras la llegada de Angélica Sepúlveda

La llegada de Angélica Sepúlveda a “Tierra Brava”, una de las mujeres más fuertes y confrontacionales de los reality show, no dejó a nadie impávido, especialmente a Pamela Díaz, quien ostenta el título de la “Fiera” tras su descarnado paso por “La Granja VIP”.

A momentos de iniciar la nueva competencia de equipos de esta semana, Karla Constant le preguntó a la “Fierecilla de Yungay” cómo fueron sus primeras horas en el programa. “Fue súper grato el recibimiento, y vengo sólo a competir, vengo a ganar, a darme el tiempo de conocer a todos los chicos que están acá”, partió.

“Si a alguien le caigo mal, es problema de ellos. Yo no vengo a hacer amigos acá tampoco, y sobre todo conocer a parte del equipo en el que estoy. Es primordial para llegar a una final llevarte bien con tu equipo”, agregó, e hizo un llamado para que tengan confianza en nominarla, llegando la instancia.

La “Fiera” toma el mando

De igual forma, Constant le consultó las sus impresiones a quienes ya conocían a Sepúlveda previo a “Tierra Brava”. Cuando la animadora le preguntó a Díaz, ella dejó en claro quién es la que manda en la casa. “No tengo mucho qué opinar de ella, porque no la conozco y no sé si tenga tantas ganas de conocerla”, empezó.

“Sentí que no había llegado nadie, así que espero que en la semana se haga notar más y tendrá que ganarse el protagonismo y aquí hay una sola ‘Fiera’, entonces es como difícil que haga algo bueno”, señaló Pamela Díaz.

Finalmente, la “Fiera” cerró con “me parece divertido cuando dice que todos la quisieron, pero yo no lo vi en ningún momento. Había cuatro personas esperándola y somos 16. Me parece bien que se adapte un poquito”.