Chilevisión anuncia con bombos y platillos su nuevo programa de cocina: “Top Chef VIP”

Chilevisión muy pronto volverá a apostar por un nuevo formato internacional, y que tiene que ver con cocina. No es primera vez que el canal incursiona en este género, lo hizo con El Discípulo del Chef.

Pero en este caso, se trata de “Top Chef VIP”, que en Estados Unidos ha tenido más de diez temporadas, y que también ha sido emitido en países como Canadá, México, Italia y España.

Su éxito en distintas partes del mundo se traduce en críticas especializadas como las que han hecho medios influyentes como The New York Times, The Guardian y The Hollywood Reporter, que lo han calificado positivamente asegurando que: “es uno de los mejores realities de competencia jamás producido”, “es un programa sobre las personas y su amor eterno por su oficio” y “Top Chef es comida reconfortante y confiable como serie de televisión. Está lleno de momentos que garantizan tanto dramatismo como alta cocina”.

El formato del programa consiste en un grupo de cocineros que compiten entre sí por medio de diversos desafíos culinarios, siendo juzgados por chefs de reconocida trayectoria y otros profesionales de la industria culinaria.