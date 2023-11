“Cosechas lo que siembras”: Conoce la sanción que recibieron Miguelito y Fabio tras fugarse a carretear de “Tierra Brava”

Hace solamente un par de días que Canal 13 emitió las imágenes de la fuga que protagonizaron Fabio Agostini y Miguelito en “Tierra Brava”, esto debido a que al lado de la casona ubicada en Perú se estaba realizando una fiesta electrónica.

Tras haber carreteado, Fabio se mostró bastante arrepentido de su decisión: “La cagam***, nos van a dar una patada en el c***, una bronca de la hostia”, expresó, agregando que Miguelito fue quien lo azuzó a fugarse.

“Este cabrón me dijo que no tenía huevos y me piqué. Dije que lo iba a seguir a ver hasta dónde llega, lo seguí y lo seguí, y al final me encontré en la fiesta (…) si me echan o no, me voy a acordar toda mi p*** vida de este momento”, argumentó, intentando justificar su acción.

Ahora, mientras se encontraban en la competencia por equipos, Karla Constant dio a conocer la sanción que recibirán los participantes.

“Es súper importante que compartamos que hoy tenemos sanciones (...) Es relevante que las reglas se respeten, tanto por la seguridad de cada uno de ustedes, como por la seguridad del grupo”, comenzó diciendo la conductora del programa.

“Dos participantes infringieron una regla que para nosotros es sumamente fundamental. Uno, no se pueden traspasar los límites de lo que significa Tierra Brava. Dos, por respeto al equipo y seguridad que debemos entregarles”, aseguró.

Finalmente, dieron a conocer cuál sería la consecuencia de sus actos: “Muchachos, con la falta que cometieron, lamentablemente se han puesto en riesgo ustedes y el equipo. Miguelito y Fabio, esta semana ustedes quedan nominados y deberán enfrentar el proceso hacia el duelo de eliminación”, reveló.

“Ustedes cosecharon lo que sembraron y, muy importante, expusieron al equipo. Así que espero que sea la última vez”, los retó Karla.