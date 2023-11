De conductor a peatón: Le quitan motocicleta a Gonzalo Valenzuela por no portar documentación en fiscalización

La mañana de este jueves personal de Carabineros realizaba fiscalizaciones en la comuna de Providencia, cuando de pronto, el motociclista que fue conminado a presentar su documentación, era ni más ni menos que el actor Gonzalo Valenzuela.

Sin embargo, algo no resultó del todo bien. “Tengo todos mis documentos, el carnet de manejar moto, todo. Lo que no tenía es la patente en la parte de atrás, porque me había quebrado la cosita, entonces tengo una réplica”, explicó a un equipo de Contigo en la Mañana que estaba en el lugar.

Asimismo agregó que “tengo la patente, pero no está puesta en el lugar que debería. La tenía metida debajo del asiento, porque me la habían pasado hace como dos semanas”.

Le quitaron la moto

Y bueno, el carabinero presente en el lugar especificó que el actor “sí tiene la licencia de conducir, pero no los documentos del vehículo, lo que corresponde a una infracción”.

Y más que infracción, el retiro de circulación del vehículo. “Quedó citado al juzgado de policía local y se retira la moto por medio de una grúa municipal”, explicó el uniformado.