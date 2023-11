¡Fantástico!: Aseguran que Pedro Pascal interpretará a Reed Richards en próxima película de Marvel

El líder de Los 4 Fantásticos de Marvel, Reed Richards. Ese sería el destacado personaje que interpretará el actor chileno radicado en Estados Unidos, Pedro Pascal. Película dirigida por Matt Shakman, cuyo estreno está previsto para abril del 2025.

Así lo contó el medio Deadline, aunque aclararon que Pascal aún no coloca la firma millonaria e incluso habría propuesto otros nombres para interpretar el rol protagónico, como Matt Smith, Adam Driver, Dev Patel o John Krasinski.

En cuanto a los demás miembros del equipo, el citado medio indicó que “pronto se conocerá al resto Los 4 Fantásticos ya que para Marvel Studios era esencial encontrar al actor que interpreta a Reed Richards antes de poder cerrar al resto del reparto”.

Por lo tanto, esto ya estaría casi resuelto.

Pedro Pascal suena como líder de Los 4 Fantásticos

Para el personaje de Sue Storm, en tanto, más conocida como la Mujer Invisible, la favorita es Vanessa Kirby, actriz que alcanzó gran popularidad en su papel como princesa Margarita en la serie The Crown.

En cuanto al calendario de grabación, el rodaje comenzaría a principios del 2024.

De igual forma, Pascal, actor nominado tres veces a los Premios Emmy, tiene una copada agenda que incluye Gladiator 2 y su popular serie de HBO The Last Of Us.