“Me mandé la mansa cagá”: Jorge tuvo que cumplir particular reto para recuperar el anillo de compromiso con Skarleth

Jorge Aldoney tuvo un día bastante difícil durante la jornada de este miércoles en “Gran Hermano”, esto luego de extraviar el anillo de compromiso que comparte con Skarleth Labra.

Cabe recordar que el jugador le dio este obsequio a su pareja tras formalizar su relación y declarar sus sentimientos por ella.

“Me mandé la mansa cagá, se me perdió el anillo”, contó Jorge en el confesionario. “Me lo amarré aquí y la huevada ya no estaba. Estoy cagadisimo, tiene que pasar esto rápido”.

Tras admitir que Skar no sabía de la situación, Gran Hermano le consultó qué pasaría si es que su polola se enteraba que se le había perdido el anillo.

“Voy a dormir en la alfombra y se va a enojar mucho”, aseguró Jorge, totalmente afligido.

El desafío de “Gran Hermano” de Jorge

Posteriormente, y luego de escuchar las palabras del Míster Chile, la producción del programa le propuso un particular y romántico reto para recuperar la joya puesto que justo tenían una caja con objetos perdidos.

“Estás en un problema serio, no quisiera estar en tus zapatos (...) Tú puedes recuperar el anillo pero vas a tener que hacer algo a cambio. A ver, ¿qué canción romántica te gusta?”.

Jorge eligió “La Incondicional”, por lo que “Gran Hermano” lo retó a que interpretara esta canción a Skar mientras se encontraban en la actividad del “si se la sabe, cante” y posteriormente contarle lo que había pasado.

El participante intentó negarse, diciendo que podría estar en problemas: “Pero Jorge, no estoy haciendo que cantes una canción de Pailita ¿o no? ¿o si quieres una canción de Pailita?”, le dijo en broma.

Finalmente, Jorge Aldoney aceptó el desafió y como el buen hombre romántico que es, le cantó a todo pulmón el tema de Luis Miguel a Skar y le confesó que había perdido la joya.

Acto seguido, y tras cumplir todas las condiciones, el jugador pudo recuperar el anillo desde el box de intercambio.