No bastó con la Session #53: Shakira le da un duro golpe a Piqué con sus hijos

En el último año a Shakira la ha cambiado la vida del cielo a la tierra, después de la separación de Gerard Piqué y la mudanza a Miami con sus hijos Milan y Sasha.

A propósito de su viaje a Sevilla, España, para los Grammy Latinos y para enfrentar el juicio por fraude fiscal, la barranquillera no ha perdido la oportunidad de hablar con los medios, específicamente con la revista Hola, sobre su nueva vida y los planes que tiene con la música.

Shakira apuntó que en España “estaba ya establecida” y se dedicó de lleno a cuidar a sus hijos y “apoyar la carrera de su expareja”. Pero después de su ruptura, volvió a priorizar su música.

“Mi carrera sufrió por estar lejos de la industria de la música y de donde está realmente mi trabajo, que es en Estados Unidos. Cuando los niños están en el colegio, puedo juntarme con compositores y productores distintos en cuestión de horas. He podido retomar lo que había dejado por muchos años”, destacó

Detalló que en la actualidad está cerrando un álbum “que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún”.

“Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera. A principios del año que viene espero estar lanzándole”, dijo.

A Piqué le dio duro

También aprovechó para tirarle sus puntas a su expareja para darle por donde más le duele, los niños. Y es que la cantante colombiana habló de como se han adaptado Milan y Sasha a esta nueva etapa, desde el colegio, amigos y vivienda, hasta la dinámica con su padre, quien de cuando en cuando los visita.

Al respecto la artista nominada a 7 Grammy afirmó: “Nunca había visto a mis hijos tan felices”.

Según la revista People, no es casualidad que Shakira lanzara esta frase sobre sus pequeños porque días atrás, Piqué concedió una entrevista a un medio catalán para hablar como nunca sobre su ruptura.

“Si yo le hubiese dado importancia a todo lo que se dijo de mí, yo ahora mismo vamos estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto”, exclamó el exfutbolista.

“La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado de verdad”, puntualizó Piqué, quien tiene una relación estable Clara Chía Martí.

Lejos de la traición

Lo cierto es que Shakira, Milan y Sasha se sienten muy bien en Miami, están disfrutando de la tranquilidad y la seguridad que les brinda estar en Estados Unidos y en un lugar muy privado donde a los paparazis no tienen acceso, así que por ese lado hay ganancia.

Asimismo, la barranquillera se alejó de todo lo que significaba traición, desde sus exsuegros hasta tener que lidiar con la presencia de la actual novia de su expareja, quien supuestamente fue la tercera en su relación con Piqué.