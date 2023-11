Pamela Díaz se refiere a acusación de Junior Playboy sobre salud de Jean Philippe Cretton

Pamela Díaz abordó las palabras de Junior Playboy acerca de la delicada situación de salud que atraviesa Jean Philippe Cretton, expareja de la influencer.

Cabe recordar que la semana pasada el participante de “Tierra Brava” realizó una irresponsable acusación en contra de Díaz, pues la sindicó como la culpable de la depresión del rostro de Chilevisión. Respecto de estos dichos, la empresaria se pronunció en entrevista con Página 7.

“No es de pelambre, pero cachái que andaba con un chico afuera, el Jean-Philippe. Era un chico alegre, amigable, simpático. A la hora que se puso a andar con ella, le chupó toda la energía. El loco ya estaba feo, guatón, la cara… es como que le chupó todo, así, lo consumió”, señaló Junior en el reality, durante una conversación con la “Chama” y Luis Mateucci.

Sobre estas acusaciones, Pamela indicó que “Junior es alguien a quien yo no puedo atacar cuando tiene problemas él primero. Entonces hay cosas que, en el último ‘cara a cara’, yo puse un emoticón y él dice algo: ‘me encantaría que las cosas salieran de verdad’”.

En este sentido, enfatizó que “si hubieran visto ese ‘cara a cara’, yo creo que Junior no hubiera entrado a este país por lo maleducado que fue, por lo vulgar que fue al tratarme a mí y a muchas de las chiquillas de una forma de la cintura para abajo”.

“Hay cosas que yo no las voy a tolerar, ni adentro ni afuera”, sentenció. “Yo no soy la Angélica, que voy a agarrar a combo para que vean que la verdadera fiera se queda y espera su momento y todo. Yo esperaré el momento, al último terminé en muy buena onda con Junior, pero me costó mucho”, añadió.

La “Fiera” comentó que el señalado ‘cara a cara’ “fue el día más crítico que yo tuve y ya supe cómo controlarlo y a saber todo y a manejar la situación. Incluso, me parece muy raro que estén quemando una foto ese día, puras cosas que no eran necesarias, pero bueno, es parte del reality y es parte de lo que yo firmé y chao”.