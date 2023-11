“¿Por qué eres tan fome?”: La pregunta sin filtro de Angélica Sepúlveda a Jhonatan Mujica

La chica reality Angélica Sepúlveda lleva tan sólo dos capítulos en “Tierra Brava”, y está dando de qué hablar con cada paso que da. En el avance del próximo capítulo del programa de telerrealidad, se vio una conversación entre ella, Luis Mateucci, Junior Playboy y Jhonatan Mujica, en donde ninguneó al modelo.

Ellos estaban comentando que Miguelito no disfruta su estadía acá, y la “Fierecilla de Yungay” lanzó: “el otro que no disfruta su estadía acá es Jhonatan. Hueón, es que es súper fome, ojalá no se levante todavía. Ayer ni hablé con él”.

Angélica al parecer no sabía que estaba hablando con Jhonatan, quien le dijo “cómo que no, hablamos en la cocina”. Para dejar el asunto más claro, Luis Mateucci le comentó que estaba sentada al frente del susodicho. “¡¿Tú eres Jhonatan?!”, dijo entre risas.

Él le extendió la mano, y Angélica se la dio mientras se reía, “¿por qué eres tan fome?”, le consultó. “Tengo que decirle que el público me dijo: ‘dile, por favor’... Es verdad”, confesó.