Acusan a Harry y Meghan de “hipócritas” por filtrar llamada con el rey Carlos III

A los medios de comunicación trascendió la noticia de que el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle llamaron por teléfono al rey Carlos III el pasado 14 de noviembre con motivo de su 75 cumpleaños, lo que destacó como una señal de paz entre ellos, ya que no han tenido buenas relaciones desde que el duque renunció a sus obligaciones reales y se radicó en Estados Unidos.

Mediáticamente se dio a conocer que en la llamada, el monarca no sólo habló con Harry, sino también con Meghan y que además, ellos le enviaron un video de sus nietos Archie y Lilibeth dándole felicitaciones.

Supuestamente, la conversación fue tan buena que acordaron hacer una nueva llamada la próxima semana.

No obstante, al parecer, en el Palacio de Buckingham no hay mucho contentamiento con que se haya dado a conocer la llamada ante los medios de comunicación. Así lo publicó el portal Page Six, que indicó que un experto del palacio acusó a Harry y a Meghan de ser “totalmente hipócritas”, ya que fueron ellos quienes revelaron la llamada a los periodistas. Presuntamente, no la mantuvieron en secreto.

“Harry y Meghan luchan por la privacidad cuando les conviene y, sin embargo, en el momento en que Harry habla por teléfono con el Rey, aparece en un periódico”, dijo otra fuente al citado medio.

Otra persona negó ante Page Six que los duques de Sussex hayan filtrado la llamada. Aseguró que no tuvieron nada que ver con esto.

Harry y su padre el Rey

Independientemente de quién filtró la llamada, lo cierto es que si en verdad se hizo, esto es algo que demuestra que a pesar de lo difícil que ha sido la relación entre Harry y su padre, ambos quieren mejorar.

“Por supuesto que Harry quiere tener una mejor relación con Charles. Después de todo, él es su padre”, expresó otra fuente al referido medio.

Los duques de Sussex han develado aspectos que no dejan muy parada a la familia real británica, entre estos, se encuentran las acusaciones de racismo de Meghan. En sus memorias, el príncipe Harry caracteriza a la reina Consorte Camila como la madrastra villana.

Se dice que el hijo menor del rey podría lanzar una segunda parte de sus memorias, pero esto no ha sido confirmado.