Camila Recabarren defendió con todo su estilo de vida: “Aunque me hayan tildado de pobre, mediocre y fracasada”

Hace años que Camila Recabarren está alejada de las pantallas. Atrás quedaron sus años de parejas mediáticas y sus participaciones en realities. Ahora está más enfocada en su maternidad, y conectarse con el universo, en vez de estar frente a las cámaras.

A horas del estreno de “La Cabaña”, donde participó del primer capítulo junto a Flor de Rap, Hugo Valencia y Daniela Aránguiz, la modelo publicó una extensa reflexión en su cuenta de Instagram sobre su vida durante los últimos años. Ella prometió estar más presente en las redes, pero sin dejar su nuevo camino.

Recabarren partió destacando a su hija, el centro de su vida y compañera de aventuras, “una niña muy despierta que se da cuenta de todo, y de cómo actúa el ser humano”, aseguró. Ella actualizó cómo está la vida de su hija con sus estudios, salud, necesidades y alimentación.

De igual forma, habló del compromiso que ellas tienen con el medio ambiente. “Como prioridad disfrutando cada segundo en esta vida en cualquier parte del mundo. Guerreras defenderemos y cuidaremos la tierra y el mar”, señaló y expresando sus ganas de hacerle frente a los “monstruos” que destruyen el planeta.

“Esa Camila quedó atrás”

La exparticipante de “MasterChef Celebrity” agradeció a todas las personas que la han estado apoyando desde sus inicios en la televisión. “Todo el tiempo que compartí a través de mis historias de Instagram y pasos por realities. Pero esa Camila quedó atrás”, aseguró.

Camila reiteró que sus años alejados de las cámaras, los enfocó en el cuidado y crianza de su pequeña. “El tiempo pasa, pero ella se queda con lo mejor de mí en esta etapa de crecimiento y aprendizajes que la vida nos pone en frente”, afirmó la modelo.

“Eligiendo a ella antes de mi ego y las lucas que podría haber hecho, y no me arrepiento. Aunque me hayan tildado de pobre, mediocre y fracasada (por sus creencias limitantes). Yo no le tengo miedo al fracaso ni a comenzar mil veces de cero”, señaló Camila Recabarren.

“Hoy estoy feliz de cada decisión que he seguido gracias a mi instinto animal y mi intuición, que me guían en cada momento, y me han llevado a ser quién soy hoy. Desde pequeña he elegido libremente lo que yo he querido, y llevando muchas veces la contra y equivocándome también muchas otras veces”, reflexionó.