Doctor Ugarte dará un gran salto en la TV: médico tendrá un programa solitario en 13C

Uno de los rostros más queridos del matinal “Tu día”, el doctor Sebastián Ugarte, dará un gran salto en su carrera televisiva. Estrenará su primer programa en solitario y será el conductor de este espacio. Se trata de un nuevo proyecto de 13C, “Hora con el doctor”, que debutará en pantalla este domingo 19 de noviembre a las 10:30 horas.

El espacio tendrá un novedoso formato enmarcado en la salud desde una mirada educativa y buscará descubrir cómo están los chilenos hoy, cuáles son las enfermedades que más se repiten, la salud postergada y cuándo es el momento indicado de hacerse un chequeo, entre muchas otras temáticas.

El doctor Ugarte lo explica así: “En ‘Hora con el doctor’ enfrentaremos los principales problemas de salud que perciben los chilenos. Por ejemplo, temas de nutrición, de salud mental, las enfermedades cardiovasculares… y hablaremos con los mejores especialistas de cada área”.

Una de las novedades de “Hora con el doctor” es que junto con tratar las enfermedades y conversar con quienes las padecen, el panelista de “Tu día” saldrá a la calle para conversar con los ciudadanos y consultar “cómo está la salud de los chilenos”. Luego, Ugarte compartirá esta percepción con médicos especialistas, donde, con información útil y sencilla de entender, desarrollará una entretenida conversación, entregando interesantes consejos para los televidentes.

“Hicimos una cosa muy buena: salimos a la calle y le preguntamos a la gente qué problemas tienen, cómo están durmiendo, como nos alimentamos y cómo tratamos de resolver eso”, comentó el doctor y manifiesta que “hicimos una propuesta novedosa que es incorporar el arte y la cultura con la salud y con la medicina”.

Él menciona el ejemplo de Patch Adams, quien incorporó la risa en la sanación. En Chile hay un seguidor de este reconocido médico, relatando que “con él fuimos a ver su trabajo en un consultorio y así muchas otras novedades que mostraremos en el programa”.

“Hora con el doctor”, el nuevo programa de 13C que irá los domingos a las 10:30 horas, tendrá un bloque relacionado con el arte, donde su conductor mostrará distintas expresiones artísticas y cómo, de forma paralela a la medicina, puede ayudar a un mejor estado emocional y físico de los enfermos.

Es así como el carismático médico reflexiona: “Es emocionante dar un paso tan grande y tener la oportunidad de tocar temas de salud mezclados con consejos, con arte y agregando nuevas terapias como musicoterapia, risoterapia, canto y pintura, entre otras cosas”.

“Toda mi vida me he dedicado a la salud, pero el tema del arte y la cultura son muy fuertes en mi familia”

“Cuando 13C me planteó la posibilidad de hacer este programa, a mí me pareció interesante, porque es hacerlo desde lo mío... lo que uno puede llevar con mayor naturalidad, como es la medicina y la salud. Y poder mezclarlo con un poco de cultura y arte, me pareció una excelente oportunidad, ya que une dos vertientes muy importantes en mi vida, la salud y el arte”. Y añadió que “toda mi vida me he dedicado a la salud, pero el tema del arte y la cultura son muy fuertes en mi familia”.

Cabe recordar que Sebastián Ugarte proviene de una familia de artistas, su padre fue un conocido actor de teatro, su madre fue vestuarista, es primo del cantautor Fernando Ubiergo y su tío es poeta.

“Es maravilloso cómo el arte puede ayudar a las personas en su salud y en llevar mejor una enfermedad e, incluso, mejorarse. Por ejemplo, utilizamos personas que están con dolor, y con algunas técnicas podemos disminuir la cantidad de medicamentos que toman para no sentir dolor y eso se ha demostrado, hay más de 300 estudios científicos publicados. Estamos descubriendo muchos casos bonitos y queremos compartirlos con la gente en su casa”, puntualizó la figura del 13.

Desde panelista de “Tu día”, donde destaca por su cercanía con el público, hasta el gran salto de conducir su propio espacio de TV, el doctor Ugarte reflexionó que “este programa fue un regalo inesperado, es algo que jamás imaginé. Porque como médico uno ayuda en la salud de la persona, pero esto también ayuda en la vida de la gente. Además, utilizar un medio de comunicación tan importante como la televisión es muy bueno porque entras en muchos hogares, lo que tiene un gran impacto y servirá mucho para la salud del público que nos verá”.

Sebastián Ugarte, quien lleva casi dos años en el 13, manifestó que “he percibido una actitud muy receptiva y muy profesional en Canal 13, en trabajar los temas seriamente y en ir dando espacios como éstos, que son muy necesarios. Asimismo, la forma en que se trabaja es muy agradable porque se nota un profesionalismo y una calidad de trabajo que yo creo que la gente en sus casas percibe”.