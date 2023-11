Eduardo Fuentes revela su ritual para presentarse en el Festival del Huaso de Olmué

El Festival del Huaso de Olmué se llevará a cabo del 18 al 21 de enero del próximo año y su animador, Eduardo Fuentes, ya se encuentra preparándose para liderar este importante evento por las pantallas de TVN.

En efecto, comentó que tiene un ritual para su presentación en el festival, en conversación con Página 7. Este hábito simbólico es de carácter musical.

“Sí, yo uso Tidal, no uso Spotify de mañoso. Y ahí tengo toda las canciones de un tipo que me gusta mucho, que se llama Krishna Das y canta como mantra”, confesó.

Sobre este cantante reveló que “yo siempre lo escucho. Me encanta”.

No obstante, está abierto a realizar otro tipo de rituales en su presentación. “Ahora, no quiere decir que a lo mejor este año hago un cambio, pero me gusta mucho como conectarme con eso”, confidenció.

El comunicador tuvo una comentada participación en la recién culminada Teletón, donde protagonizó un momento que llamó mucho la atención al darle un “piquito” a Juan Pablo Queraltó.

Sobre este gesto, Fuentes manifestó que “así en frío, uno dice que es innecesario, pero el público está con otra actitud”, argumentó en directa alusión a las críticas de las cuales fue objeto en redes sociales.

En este sentido, añadió que “yo sé que hay gente que lo considera innecesario, hay otros que son troll o que son muy conservadores. Algunos criticaron ‘por los niños’, pero era después de la medianoche”.

Por último, indicó que “si hay algo que no te gusta, mira otra cosa. Aparte es inocente, es un piquito, no se trata de andar agarrando en el escenario”.