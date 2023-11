“En junio...”: Pamela Díaz aclara rumores de romance con Marcelo Salas tras salida de Tierra Brava

Tras la salida de Tierra Brava de Pamela Díaz, los rumores de pasillo hablan que La Fiera se estaría dejando querer con el exfutbolista Marcelo Salas, tal como tiempo atrás se la vinculó con su amigo Esteban Paredes. Sin embargo, la propia aludida desmintió la información de romance...hasta junio.

Así lo contó en conversación con el periodista Luis Sandoval, para el programa Me Late.

“(Marcelo Salas) me cae la raja. Su hija con mi hija eran compañeras de colegio. Yo no tengo idea del él, si está vivo o está muerto, solamente buena”.

Además, recordó que “estuve tres años y medio con jeanphi. (Cretton). Con quién voy a estar ahora. Dejen de hablar tonteras”.

Finalmente, señaló cuando se abrirá al amor.

“Después de Jean Philippe estoy soltera, no pasa nada con nadie. No me interesa estar con nadie. Solo mi trabajo, ganar plata e irme de vacaciones y en junio me voy a dar tiempo para conocer a alguien que yo realmente quiera”, sentenció.

Tiempo atrás, fue Raquel Argandoña contó que ambos tuvieron un pequeño romance.

“Sí, no fue relación, fue una pasada. Un ‘touch and go’. Sí, fue en el 2014 con Marcelo Salas. Yo me acuerdo porque estábamos en ‘Las Indomables’ y ellos salían a comer y todo el cuento. Sí, no creo haberme equivocado”.