Naya Fácil se lanzó e invitó al Presidente Gabriel Boric a un “parcelazo” por su cumpleaños: “Lo espero”

A principios de diciembre, en plena temporada de Sagitario, la reconocida joven de las redes sociales, Naya Fácil, cumple un año más de vida, y planea recibir sus 26 con una fiesta a todo trapo. Ella arrendó una parcela e invitó a todos sus “facilines” para quienes quieran asistan a la celebración, y compren su entradas por supuesto.

Naya abrió la caja de preguntas en sus historias de Instagram, pidiendo la opinión de sus seguidores sobre posibles invitados. No faltó la talla y le sugirieron que invitara al Presidente Gabriel Boric. Ante esto, la joven escribió: “más ahora que está soltero, igual me lo como”.

Sin embargo, la talla no quedó ahí, sino que Naya efectivamente le mandó un mensaje directo al Mandatario para invitarlo a su “parcelazo”. La joven partió saludándolo, y le contó “estoy de cumpleaños el 03 de diciembre y quería dejarlo cordialmente invitado a esta ceremonia tan importante para mí”.

“Es algo privado y tranquilo jaja. Lo espero, hay van de acercamiento, comidita y copetito. Me avisa y le guardo su pieza. Si desea invitar a alguien, me avisa ya que son cupos limitados”, explicó Naya.

“¿Te cachan me responde?”

En la historia siguiente, la joven estaba riéndose a carcajadas por la invitación que le envió al Presidente. “Cumplí con invitarlo, pa’ que después no me digan ‘oh no me invitaste’. Le mandé el mensaje, no se lo voy a anular, ahí está en mi chat, ¿Te cachan me responde?”, dijo entre risas y le pidió a sus seguidores que le hablen para que le responda.

Ella recordó la campaña que hizo para que él saliera presidente, “merezco una respuesta, o un sí o un no. Que no sea mal educado, hasta me subí a un árbol chiquillos, así que ahí lo espero”, cerró la joven.

Finalmente, subió una foto trucada con el Presidente cuando era más joven, y escribió: “cuenta la leyenda que así terminamos en el cumpleaños”.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

