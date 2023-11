Por una “propuesta indecente” Chama y Fabio ponen fin a su amistad en Tierra Brava

Este jueves la tensión se tomó Tierra Brava, ya que la esperada fiesta mexicana conllevó besos, fuertes conflictos y hasta el quiebre de la férrea amistad entre Chama y Fabio.

En la instancia varios aprovecharon la ocasión para desatar su pasión, entre ellos Luis y Guarén, quienes compartieron varios besos. Al regresar a la casa, el trasandino fue a darle un ramo de flores a Chama, con lo que ella supo de inmediato que algo había pasado.

“Tú sabes que tengo historia con las flores. ¿A cuántas besaste hoy?”, le preguntó, y luego agregó que su ex siempre que se portaba mal le regalaba flores.

“No me compares”, le dijo Luis. “No te voy a comparar porque no eres nada mío”, respondió Chama.

Todo iba en tono de broma, hasta que Fabio empezó a molestar a Luis con el tema, echándole leña al fuego con otras revelaciones desconocidas, como que Luis aceptó salir a cenar a Guarén el otro día en una actividad propuesta por Karla Constant.

Luis acusó a Fabio de ser un soplón y reveló que Fabio rompió un pacto, porque, por acuerdo con Karla, no se podía decir lo de la cena.

“Vete a cenar, hoy no voy a dormir contigo (…) Haz lo que quieras porque no eres importante en mi vida”, respondió Chama, quien luego se tapó con las frazadas y lloró amargamente al sentirse humillada.

La propuesta indecente

Cuando Fabio se defendió diciendo que hizo la revelación porque Chama es su amiga, Luis, enojado, reveló que Chama le dijo que el español le hizo “una propuesta indecente”. Al oír eso, Fabio encaró a Chama al respecto, pero la venezolana, tapada con las frazadas y llorando no dio la cara nunca, ni siquiera cuando el español y el argentino casi se fueron a las manos.

Según Luis, que le explicó a Pamela luego, Chama le contó que hace algunos días Fabio, con el objetivo de sacarle celos a Pamela, “la agarró a ella sin micrófono y le dijo ‘tengamos sexo de mentira’ (...) Por eso se enojó con ella, porque le dijo que no”, aseguró Luis. Y aunque Fabio negó haberle hecho esa propuesta a su amiga, Pamela se mostró decepcionada del español.

“Ella me decepcionó y lo sabe, por eso está bajo la sábana calladita llorando (…) Con lo bien que me he portado con ella, es una malagradecida. A la Chama yo ya le hice la cruz, pero por completo”, se justificó Fabio, y explicó que, por el contrario, fue Chama la que propuso la idea de fingir tener sexo para sacarle celos a Luis, y ahora es incapaz de reconocerlo.

Luis intentó disculparse con Chama, quien no paraba de llorar, pero ella, enfadada, le reprochó haber besado a Guarén y haber revelado lo de la propuesta, ya que ella se lo había contado en secreto. “No te quiero ver más nunca, yo no estoy para hacer tu show”, le dijo. Finalmente, horas después, ambos durmieron juntos. “Ya no me quedan más lágrimas”, dijo la venezolana.