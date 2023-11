Sebastián Jiménez, el Lindorfo, da su tajante opinión sobre el rodeo: “Siempre voy a estar de parte de los que sufren”

El famoso veterinario Sebastián Jiménez, popularmente conocido como Lindorfo, será uno de los invitados al nuevo capítulo de “Podemos Hablar”. El profesional dio a conocer su tajante opinión con respecto al rodeo, el cual estuvo a punto de consagrarse constitucionalmente en un deporte nacional.

Sobre esto, el exanimador de “La Ley de la Selva” comentó: “Yo soy muy respetuoso de las tradiciones de Chile, me encanta el campo, me encantan los huasos, me encantan los caballos, me encanta todo lo que tenga que ver con el campo, pero siempre voy a tener un límite”.

“Siempre voy a estar de parte de los que sufren. Nunca voy a estar de parte de los que gozan haciendo sufrir a un animal. Nunca me voy a encadenar en una media luna a decir que no pueden hacer esto con los animales, pero sí hay que tener más cuidado”, aseguró el veterinario.

Eso sí, Sebastián enfatizó en que “la Federación chilena del rodeo es súper meticulosa, y son súper responsables con los novillos, eso lo puedo decir porque lo conozco”, sostuvo.

Su hija lo hizo entrar en razón

Acto seguido, Jiménez contó que fue una frase de su hija la que hizo que reflexionara sobre el sufrimiento de algunos animales al someterse a este tipo de prácticas.

“Un día fuimos con mis niños chicos a la media luna del parque intercomunal a celebrar la semana de la chilenidad. Yo los llevé al rodeo y la Martina, que tenía 4 años, me dijo a mí: “Papá, pero a la vaca eso le duele”, y yo ahí, en ese momento hice un click. Si un niño de 4 años, él se da cuenta que eso le tiene que doler, yo creo que todos los chilenos nos damos cuenta de lo mismo”.

“Ahora, que sea deporte nacional, no tengo ningún problema, porque realmente congrega mucha gente, es una disciplina, llamémosle disciplina, muy entretenida. Yo prefiero que esté regulada, más regulada de lo que está hoy día. Hay animales que están pasándolo mal”, cerró.