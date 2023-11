Shakira hace llorar con promesa a sus hijos que confirma cuánto la vieron sufrir por Piqué

Shakira fue una de las grandes protagonistas de los Grammy Latinos 2023 en donde subió al escenario para brillar con sus shows en vivo y también para recoger algunos de los premios en los que se coronó como ganadora.

La colombiana se ha convertido en una de las cantantes latinas más importantes del momento, pues su separación con Gerard Piqué la hizo volver con más fuerza a la música tras sus duras letras dedicadas a su ex.

Es por ello que la intérprete ha arrasado en los distintos eventos, premiaciones y alfombras rojas, en las que se convierte en lo más esperado por su talento e innegable belleza y donde suele llegar acompañada de sus hijos: Milan y Sasha.

La promesa de Shakira a sus hijos que ha conmovido

Shakira se catapultó como la merecedora al Premio a Mejor Canción Pop por su session junto a Bizarrap, y más tarde consiguió el galardón a Canción del Año, donde no dudó en lanzar un sentido discurso sobre a quienes le dedicaba su galardón.

Tras recibir la estatuilla de manos de Sergio Ramos, la diva de 46 años compartió el micrófono con Bizarrap para agradecer a su equipo de trabajo, pero en especial a sus hijos, quienes la admiraban desde el público emocionados y orgullosos de ella.

Esa promesa que hizo Shakira, solo la hace una mamá a sus hijos cuando la ven llorando y muuuuy triste.

Lo sé de antemano. https://t.co/fBUnegSSev — Eliana ✨ (@Eli_anaSM) November 17, 2023

A más de uno los dejó con un nudo en la garganta al contar la sentida promesa que le hizo a sus pequeños, tras los duros momentos que le tocó vivir por su ruptura.

“Qué felicidad. Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz. Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merecen. Así que, desde ya, estoy pensando en lo que está por venir, las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir... Porque como dice un amigo: en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, expresó.

Durante la gran noche, los hijos que comparte con Piqué la llenaron de ovaciones y pese a que muchos criticaron la presencia de ellos en una ceremonia para adultos, ellos se mostraron feliz de ver a su madre brillar, por lo que los comentarios de apoyo no se hicieron esperar.

“Esa promesa que hizo Shakira, solo la hace una mamá a sus hijos cuando la ven llorando y muuuuy triste”, “La Shakira haciendonos llorar a todos”, “Que hermosa es Shakira con sus hijos”, “Una madre siempre es fuerte por sus hijos”, comentaron.