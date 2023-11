Shakira: “Nunca había visto a mis hijos tan felices”

La vida de Shakira junto a sus hijos Milan y Sasha cambió radicalmente al mudarse a Miami, tras separarse de Gerard Piqué. La cantante está radicada en esta ciudad estadounidense, en la que asegura que sus niños son más felices.

La artista se sinceró en una entrevista que concedió a la revista Hola, afirmando que estando lejos de Barcelona, sus hijos ya no sufren del acoso de la prensa, sino que ahora disfrutan de una vida normal, como si no fueran hijos de celebridades, también hacen amigos más fácilmente.

“Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta”, expresó Shakira.

Manifestó que la vida de sus hijos es como debe ser, como la de niños normales. “En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa, en la que los perseguían incluso hasta la puerta de su colegio, no era soportable”, refirió acotando que esto no tiene nada que ver con su público español, que la ha apoyado en todo momento.

Shakira La colombiana disfrutó de los Premios Juventud en compañía de sus hijos ( Gladys Vega/Getty)

“La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extrovertidos y tienen grandes amigos que los quieren por lo que son y no por ser hijos de personas famosas”, dijo.

Aprendizaje y fuente de inspiración

En conversación con el citado medio, Shakira se refirió a sus hijos como su “mayor inspiración” y destacó que incluso le dan ideas, ya que tienen gran sensibilidad artística.

Al ser consultada sobre el aprendizaje que ha tenido en los últimos dos años, respondió que aprendió que es más fuerte de lo que creía, “que la amistad es más larga que el amor y que lo mejor que puedo trasladar a mis hijos es que tengan buenos amigos, que serán su soporte emocional en el futuro, como han sido para mí los míos”.

Shakira es una de las favoritas en los Latin Grammy 2023, premios que se entregarán durante la noche de este jueves en Sevilla, España. Está nominada a Grabación del año por ‘Bzrp: Music Sessions Vol. 53′ con Bizarrap, también tiene tres nominaciones a Canción del Año por ‘Acróstico’, ‘TQG’ con Karol G y ‘Bzrp: Music Sessions Vol. 53′.