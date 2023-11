“Si el Presidente Boric te invitara a La Moneda... ¿Vas o no vas?”: Paty Maldonado sorprendió con su respuesta sobre encuentro con Gabriel

Paty Maldonado será una de las invitadas en el capítulo estreno de “Podemos Hablar”, en donde responderá a una pregunta que muchos se hacen: ¿Se juntaría con Gabriel Boric?.

El animador del espacio de CHV le preguntó directamente sobre esta posible situación: “Hagamos ficción, si el Presidente Boric, por x motivo te invitara a La Moneda... ¿Vas o no vas?”, le consultó Jean Philippe Cretton.

Por su parte, la creadora de “Las Indomables” respondió con total sinceridad que: “Yo iría con mucho respeto, pero le diría que la ha cagado enormemente”, aseguró de entrada.

Eso sí, enfatizó en que no utilizaría estos términos, sino que le diría “cabro, lamentablemente no te la pudiste. No es lo mismo ser presidente de una universidad, del centro de alumnos, que manejar un país. Entonces, creo que las cosas que has hecho, no las has hecho bien, y el país no está en buenas condiciones”.

“En ese tono se lo diría y fíjate que, es más, cuando él salió Presidente yo hice un comunicado en mi canal, donde le dije “espero que le vaya bien, confío plenamente en que a usted le vaya bien, porque si a usted le vaya bien, soy la primera en trabajar por usted, trabajar por el país”. Le deseé toda la suerte, porque uno le desea la suerte al Presidente que asume porque a todos nos tiene que ir bien”, explicó.

Por su parte, el comunicador le recordó las palabras de Gabriel Boric sobre ella: “Parece que no es tan recíproco porque para el 2021, esto cuando estaba candidato a la presidencia, Gabriel Boric te nombró, porque estaba apoyado por Michelle Bachelet y por Ricardo Lagos. Cuando se le hizo la pregunta de qué es lo que sentía con el apoyo del sector de la derecha, Kast, dijo lo siguiente: “Yo creo que más que Paty Maldonado, que está apoyando a Kast”. Cuando hacían la comparación de quién apoyaba a quién”.

“Para mí fue una tremenda satisfacción ¿sabes por qué? Porque a pocas horas de la votación para ser Presidente de la República, o 48 horas antes, me tenía en su mente, él pensaba en mí ¿o no? Él pensó en mí y lo usó en su discurso ¿tú crees que yo me iba a sentir?”, reflexionó la comunicadora.