David Bisbal confiesa que es un súper fanático de Dragon Ball y hasta se atreve a elegir su arco favorito de la serie

El mundo se divide en dos tipos de personas: los que les gusta Dragon Ball y nos que no saben de qué se trata el manga y animé de Akira Toriyama. Afortunadamente, el cantante español parece estar en el primer grupo. Al menos eso es lo que confiesa en una entrevista que ofreció estando en la alfombra roja de los Grammy Latinos, realizado el jueves 16 de noviembre.

Mientras todos los músicos y personalidades del mundo del entretenimiento pasaban por la alfombra roja, los temas de conversación eran los proyectos musicales, artistas favoritos de los nominados, o los atuendos de diseñadores que estaban vistiendo.

David Bisbal, que sí habló de esos temas, se tomó un instante para responder su arco favorito de Dragon Ball.

Al elegir su saga favorita de la serie, que es quizás la preferida de todos los fanáticos de Dragon Ball Z, el cantante español revela que es seguidor de la obra de Akira Toriyama.

“Tu saga favorita de Dragon Ball, ¿cuále es?”, le dice uno de los entrevistadores. David Bisbal, arruga la cara y expresa que debe pensarlo muy bien. Entonces, en cuestión de segundos queda convencido de que es el arco de Cell y los Androides.

“El torneo de Célula (nombre de Cell en España) me gustó mucho. Después ya se han vuelto locos, porque la verdad, sinceramente, con todos los mundos que hay me volvió loco (...) pero en el torneo de Célula me gustó que le dieran el protagonismo a Gohan”, dijo el cantante español, según corto video que recoge el sitio SheronZ.