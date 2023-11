“Demasiado rellena e inflamada”: Khloé Kardashian desata preocupación por su apariencia

Las hermanas Kardashian viven bajo el firme escrutinio del público. Sus vidas personales, compleja relación familiar, estilismos únicos y cambios de look generan siempre todo tipo de opiniones.

La última en acaparar los titulares ha sido Khloé Kardashian. En esta ocasión, la integrante del “klan” está siendo criticada -otra vez- por el aspecto de su rostro sin maquillar ni editar en The Kardashians.

La empresaria de 39 años se dejó ver con su cara al natural mientras se ejercitaba en el gimnasio con su hermana Kim en el séptimo episodio de la cuarta temporada del programa de Hulu.

Kardashian, quien suele llevar maquillajes fuertes y retocar sus fotografías para las redes sociales, luce muy diferente sin ningún cosmético en su tez en las imágenes del reality show familiar.

Las críticas a Khloé Kardashian por su rostro “inflamado” en The Kardashians

Los espectadores no tardaron en opinar sobre la imagen de la madre de dos en plataformas sociales con comentarios donde apuntaron, unos con preocupación y otros con saña, lo distinta que se veía

“ Dios mío, se olvidaron de aplicar los filtros allí ”, comentó un usuario en Reddit. “ Está demasiado rellena e inflamada... ”, señaló otro. “ Se ve tan hinchada y diferente. Su cambio de cara fue el más loco... ”, dijo un tercero.

Mientras, un cuarto internauta opinó: “ Necesita disolverlo todo y simplemente balancear un poco su rostro natural. Aprende a amarte a ti misma chica, no eras fea ”.

En el pasado, Khloé ha defendido su imagen de las críticas en incontables ocasiones y ha admitido que su carrera en la televisión arruinó su confianza y la llevó a recurrir a procedimientos estéticos.

Khloé Kardashian en la cuarta temporada de 'The Kardashians' | (Hulu)

“Me han destrozado desde el minuto en que aparecí en la televisión. No me parecía a mis hermanas, por lo tanto, no es lo suficientemente bueno...”, confesó el año pasado, según Daily Mail.

“Y luego, comencé a cambiar mi apariencia, te maquillas mejor, te pones rellenos, haces lo que sea… Me operé la nariz y aún hay gente que te acosa constantemente”, agregó.

A pesar de todo, obtuvo aprendizajes. “Tienes que hacer las cosas por ti misma... Todavía estamos creciendo frente a la cámara, para bien o para mal, sin importar la edad que tengamos”, dijo.

“Todavía estamos creciendo y evolucionando y creo que es injusto ejercer tanta presión sobre las personas. Creo que todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos”, concluyó.

Khloé Kardashian en la cuarta temporada de 'The Kardashians' | (Hulu)

Anteriormente, la fundadora de Good American además ha revelado que sus hermanas mayores, Kourtney y Kim Kardashian, han tenido un trato preferencial simplemente por su apariencia.

“Hicimos tantas sesiones de fotos en donde ellas recibían percheros con ropa y a mí dijeron tantos estilistas diferentes (...) que ‘no me preocupara porque de todos modos estaría en el fondo”, contó a Andy Cohen en un capítulo de Keeping Up With The Kardashians Final Curtain Part 2.

“Nunca fue una pregunta, fue un hecho y fue muy descarado”, agregó la estrella, quien además confesó en esa conversación haber recibido “inyecciones” en el rostro, pero “no realmente bótox”.

Por el momento, la famosa no ha reconocido haberse hecho ningún retoque reciente.