La guaracha fue centro de discusión en la última fiesta de “Gran Hermano”: “¡Esa mie*** no la bailo!”

En la última fiesta de “Gran Hermano” se vivió una nueva discusión, esta vez alrededor de la música que estaba ambientando la celebración: la guaracha.

Constanza Capelli comenzó a reclamarle al DJ por el género musical que decidió tocar, “¡A ver amigo DJ, usted no me toque guaracha porque yo esa mierda no la bailo! A mí la guaracha no me gusta porque reúne mucha droga”, exclamó la bailarina.

Vivi Acevedo señaló que ella la bailaba, y Scarlette Gálvez también se unió a la profesora de educación física. “Igual no ma’ po’, amiga”, respondió Eskarcita, quien argumentó que sólo era música.

Por esto, Constanza contestó “esa es mi opinión po’ hermana, ¡Es mi opinión!”. Eskarcita por su parte, señaló que “está bien tu opinión, pero sí a las demás les gusta, ¿por qué no la podrían dejar?”.

Los argumentos se volvieron a repetir y Cony cerró preguntándole por qué le respondía a su opinión.