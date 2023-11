“Me pediste que fuera tu novia todas estas veces”: Daniela Aránguiz enfrentó “cara a cara” a Luis Mateucci en “La Cabaña”

En el estreno de “La Cabaña”, Daniela Aránguiz protagonizó un enfrentamiento imaginario con Luis Mateucci. La expareja de Jorge Valdivia expresó su decepción por la conducta de Mateucci en el reality “Tierra Brava”.

Recordemos que la panelista de “Zona de Estrellas” aclaró que Mateucci ingresaba totalmente soltero al encierro, sin embargo, conforme fueron pasando los días, la ex mekano se mostró desilusionada del comportamiento del argentino, pues, a pocos días de llegar a Perú (donde se graba el reality) este comenzó una “relación” con Chama, otra participante.

Durante el juego del “cara a cara” en el programa de Mega, Aránguiz confrontó a Mateucci de manera ficticia. Mientras Camila Recabarren interpretaba a Luis con una máscara, Aránguiz recordó una conversación previa al ingreso de Mateucci al reality, donde este le confesó estar completamente enamorado de ella, contradiciendo luego sus declaraciones públicas sobre no gustarle las relaciones.

“Lo primero que tengo que decirte, es que ahora contéstame lo que le dijiste a Pamela Díaz que ‘no sabías’, cuando me llamaste antes de entrar y me dijiste que estabas completamente enamorado de mi”, partió declarando la ex de Jorge Valdivia.

daniela aranguiz Dani enfrentó a Mateucci en "La Cabaña". Captura de Youtube

“Después le diría: eso que dijiste, que ‘no me gustan las relaciones’, ‘nunca le he puesto nombre’, la que no le puso nombre a la relación fui yo porque tú me pediste que fuera tu novia todas estas veces”, le reprochó Aránguiz.

Hugo Valencia, conductor de la actividad, dio paso al siguiente enfrentamiento, pero Daniela exclamó: “Me quedé corta”, indicando que tenía más que decir.