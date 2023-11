“Mi manera de ser era distinta a las de mis compañeros”: Hugo Valencia se quebró tras recordar duro momento del pasado

Hugo Valencia protagonizó un emotivo momento durante su participación en el programa de Mega llamado “La Cabaña”, esto luego de hablar de la discriminación que vivió en su juventud por su orientación sexual.

Cabe recordar que el periodista estuvo junto a Flor de Rap, Camila Recabarren y Daniela Aránguiz en el capítulo estreno del espacio.

En una de las conversaciones, la panelista de “Zona de Estrellas” le consultó: “¿Cuál era el miedo de disfrazar tus gustos personales con tu familia?”.

“Es un tema complicado para mí, me cuesta hablarlo. Nunca lo he hecho, honestamente, delante de nadie. Siempre he querido que se subentienda o que lo descubran”, respondió Hugo de entrada.

“Estoy profundamente arrepentido de no haber tenido nunca la conversación con mis papás para haberles dicho lo que yo sentía desde que era chico”, agregó el comunicador.

La historia de Hugo

Posteriormente, comentó un recuerdo de sus juventud que lo emocionó hasta las lágrimas: “Solo (lo habló) una vez para el día de la mamá, que lo celebramos mi hermana, mi mamá y yo”.

“Después de un rato, me dijo que le hubiese gustado mucho que yo le contara antes, lo que ella sabía hace mucho tiempo”, agregó el periodista.

Ante esto, Aránguiz nuevamente quiso indagar más y le preguntó que lo frenaba a contar la verdad.

A lo que Hugo confesó: “Cuando chico la pasé mal, fui víctima de bullying, discriminación, mi manera de ser era distinta a las de mis compañeros”.

“Yo estudiaba en un colegio de hombres. No sé si esa fue la causa, pero me fue frenando”, aseguró el rostro de televisión.