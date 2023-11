“Mi proyección era morirme al lado de él”: La confesión de Daniela Aránguiz tras separarse de Jorge Valdivia

En el estreno de ‘La Cabaña’ de Mega, Daniela Aránguiz abrió su corazón al hablar sobre su quiebre con Jorge Valdivia. En una dinámica conducida por Karen Doggenweiler, sorprendió al revelar sus sentimientos hacia el exfutbolista: “No me cierro a que pueda pasar algo, pero sí me niego a cambiar a alguien”.

Cuando le preguntaron sobre la actual relación con Valdivia, Aránguiz afirmó: “No tengo relación. Él es el papá de mis hijos. Siempre lo voy a amar como el papá de mis hijos”. Además, destacó que ya lo perdonó: “Si uno no perdona, no suelta. Uno se aferra a ese sentimiento de odio”, reflexionó. Recordemos que el futbolista fue infiel a la madre de sus hijos en repetidas ocasiones.

“Yo extraño al hombre con el que me casé, y ese ya no existe. Él quedó en otra dimensión. Y la Dani de los veinte aguanta mucho más que la Dani de los treinta”, sinceró la ex mekano.

Cuando la conductora le preguntó qué le diría a su yo más joven, Aránguiz respondió: “La felicitaría, porque no me arrepiento de nada. No me arrepiento ni de los perdones, ni de las lágrimas, ni de las alegrías”.

La confesión más impactante llegó al final, cuando Daniela reveló que su proyección era durar toda la vida al lado de Valdivia: “Uno no se casa por un rato, uno se casa para toda la vida. Mi proyección era morirme al lado de él, yo no me casé para separarme a los 37 años”. Sin embargo, concluyó con una profunda reflexión: “Pero me di cuenta que si no era ahora, cuando tengo una vida por delante, sería a los 60 años, cuando la vida ya hubiera pasado. Si no hago las cosas ahora, no las haría nunca”.