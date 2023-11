Pamela Díaz desclasificó fuerte pelea con Chama que todavía no sale al aire: “Me trató hasta de hija de...”

La figura más importante de “Tierra Brava”, Pamela Díaz, ya fue eliminada del reality, pero su salida todavía no ha sido transmitida. Esto no significa que la “Fiera” se iba a guardar y dejaría de hacer su vida como de costumbre.

Es más, Díaz estuvo de invitada en el podcast de Eva Gómez, su excompañera de encierro, y en este espacio desclasificó otro momento que no ha salido al aire, su última pelea con Alexandra Mendez, más conocida como Chama.

Pamela soltó esta información después de que Eva le preguntó qué le parecía los comentarios de Chama, en donde la trató de vieja y se burló del físico de Camila Arismendi. “Chiquilla de mie***”, partió la”Fiera “, “con ella nunca tuve una relación ni buena ni mala, le decía que para mí era mala leche”, agregó.

“Ahora está más sola que un dedo, no vamos a contar más detalle”, contó Pamela, lo cual hace alusión a que Luis Mateucci volvió a la ciega de Daniela Aránguiz apenas entró a la casa.

La fuerte pelea con Chama

Sin embargo, las revelaciones no terminaron ahí, Pamela aseguró que “la última pelea que tuve con ella fue asquerosa. Todavía no va a salir, y esperemos que la editen muy bien porque yo quedé muy bien. Yo no peleé ni nada, y me trató hasta de ‘hija de p***’”.

“Mis compañeros lo vieron, le pregunté qué significaba para ella (...) Me llegó a través de mis compañeros, yo pregunté y todo eso. Al día siguiente me dijo que era mentira, y me lo dijo (el insulto) diez veces en el patio. Ahora no voy a pelear, cuando te pedí que me lo dijera en la cara, no lo dijiste, así que chao. De ahí nunca más le hablé”, cerró.