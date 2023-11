Raquel Argandoña y Paty Maldonado reaccionaron a las declaraciones de Cata Pulido sobre su amistad: “Está equivocada”

La dupla de entrañables amigas Raquel Argandoña y Paty Maldonado estuvieron presentes en el último programa de conversación “Podemos Hablar”. Las animadoras se instalaron en el bar para una íntima conversación con Jean Philippe Cretton.

Ellas fueron consultadas sobre las declaraciones de Cata Pulido, amiga y colega de Maldonado, en el programa “El Purgatorio”. La exanimadora de “El rival más débil” aseguró que Patricia le tiene más aprecio a Raquel, que el que Raquel le tiene a Paty.

La “Quintrala” partió afirmando que “a mí me da lo mismo lo que ella hable”. Por su parte, la “Maldo” aseguró que “yo creo que está equivocada (...) Una persona que no entienda la relación de nosotras se enferma, o sea ¿Más amigas dónde?”.

¿Raquel o Cata?

Por esto, el animador puso en aprietos a Patricia Maldonado y le hizo escoger cuál era la amistad más importante para ella, ¿Raquel o Cata? Sin dudarlo respondió “Raquel Argandoña”.

“Lo que nosotras hemos vivido con la Raquel, no lo he vivido yo con nadie, con ninguna amiga, con ninguna. Yo quiero decirte que tengo muy pocas amigas del alma, pero tengo muchas amigas circunstanciales, que las quiero, les tengo cariño, pero saben una cuarta, o eso, de mi vida. Ésta no, ésta sabe todo”, aclaró.

“La veterana sabe todo y yo sé todo de la veterana. Nosotras nos podemos pelear, nos podemos decir que somos todo, ‘oh, sabes que la Argandoña es una mierda’, pero la verdad jamás la vamos a decir”, cerró la animadora de “Tal Cual”.