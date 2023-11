“Te pusiste nervioso”: Luis Slimming aprovechó rutina en “El Purgatorio” y lanzó potente palo a los organizadores del Festival de Viña

Luis Slimming aprovechó una de sus rutinas en “El Purgatorio” para lanzar un potente e inesperado palo a la organización del Festival de Viña del Mar.

Cabe recordar que ha sido el mismo humorista quien aseguró que en estos momentos se encuentra en negociaciones para ser parte de la parrilla que se subirá a la Quinta Vergara en la edición 2024.

El momento se dio mientras “Don Comedia” estaba leyendo las condolencias de Julio Monsalve y Mario Moreno junto a su compañera, Chiqui Aguayo.

El humorista anunció “corona de plata” para el dúo cómico, esto mientras de fondo se escuchaba la música clásica de Viña.

“¿Qué dice la alcaldesa? Hay gaviot… perdón, casi cago todo… hay corona de oro para Millenium Show”, anunció Luis Slimming, entre risas.

Tras escuchar el error, Chiqui le dijo: “Te pusiste nervioso, como escuchaste la fanfarria del festival”, le dijo Aguayo, desatando las risas en el estudio.

Ahí, Luis Slimming envió una indirecta a los productores del evento veraniego, que casi no se escuchó: “Todavía no me llaman esos hueones”, comentó, para retomar rápidamente la rutina.