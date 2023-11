Tiembla, Evaluna: Camilo contó cómo se hizo amigo de una fanática colombiana en España

Camilo contó una curiosa anécdota en sus historias de Instagram, contando la inesperada manera en que terminó haciéndose amigo de una de sus seguidoras colombianas mientras esta de paso por España, relatando que todo se dio de manera muy natural y espontánea, como si se conocieran desde hace varios años.

El joven suele interactuar con sus fanáticos tanto dentro como fuera del escenario, desde tomar sus manos y cantarles directamente durante sus conciertos, hasta compartir todo tipo de detalles de su vida y sus varias facetas en las redes sociales, como la de papá, esposo y artista.

Pero, además, suele contar todo tipo de anécdotas y ocurrencias en sus historias, manteniendo entretenidos a sus fans con sus curiosos relatos, los cuales la mayoría de ellos suelen estar vinculados a sus fanáticos o a personas que lo reconocen mientras está de paseo en diferentes ciudades.

Y en este caso no fue la excepción, dejándole saber a sus fans que durante su paso por España logró coincidir con una miembro de su ‘tribu’, que, si bien es oriunda de Colombia, se encontraba haciendo vida en el país europeo.

Camilo contó que al principio todo parecía bastante normal para él, dado que en su primer encuentro la mujer terminó saludándolo y pidiéndole una foto.

“Desde hace como una semana o más, estaba caminando y me encontré con una señora paisana mía de Medellín, como paseando a un señor mayor en silla de ruedas. Y ella me ve y me dice: ‘Camilo, yo soy de Medellín’, y yo: ‘hola’. Nos saludamos, [me dijo] ’¿nos podemos tomar una foto?’, yo: ‘sí, una foto’”, contó el artista en una historia.

Camilo se topó con su fan en varias ocasiones

En la misma historia, el colombiano contó que se encontró con la misma mujer en varias oportunidades, destacando que siempre que lo veía, lo saludaba.

“Luego, al siguiente día, a la misma hora, yo saliendo de yoga me la encuentro y me dice: ‘hey, paisano’, y yo: ‘opa, qué bueno verte otra vez’. Al tercer día que nos encontramos (...) el saludo de ella fue super efusivo: ‘epa, hola’. La cuarta vez, abrazo: ‘¿qué hubo? ¿cómo estás? ¿cómo va todo?’. Y ya la quinta vez: ‘bueno, nos vemos mañana’”, relató Camilo.

Finalmente indicó que fue tanto el roce y los saludos que al final terminaron haciéndose amigos de una manera bastante inesperada para él.

“De repente una persona de la tribu que yo no sabía que existía, que yo no la conocía, ahora literal somos amigos”, concluyó el colombiano.