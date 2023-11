La contundente respuesta de Denise Rosenthal a hater: “Gil miserable y sin vida”

Denise Rosenthal, la reconocida cantante nacional, no se quedó callada ante un comentario ofensivo en Instagram. El usuario despectivamente cuestionó su talento con el comentario, “Cuando tienes buena facha, pero cero talento”, tras una publicación de su presentación en la Obertura Parapanamericanos 2023.

En una enérgica respuesta, Denise no solo defendió su talento, sino que abordó temas más profundos. “Cuando tienes facha, talento, disciplina, belleza interior y exterior y eso le molesta a un sapo ql (sic) como tú que está en internet frustrado con su vida y no es capaz por su cerebro ínfimo marcado por el patriarcado…”, expresó la artista, resaltando la importancia de la libertad de las mujeres.

En esa misma línea, la artista le espetó: “Las mujeres no están a disposición de tu consumo personal solo cuando tú quieras, si no que son libres de sí, y eso es lo que te molesta realmente, pero eres incapaz de verlo”.

Denise Rosenthal enfatizó que las mujeres son más que simples objetos para el consumo personal, y destacó su capacidad de ser todo a la vez. “Una cosa no quita la otra, soy ambas y puedo ser todo, pobre, gil miserable y sin vida 💁🏽‍♀️ Besitos amor, deje de seguirme no más, o si te satisface solo mirar mi belleza wea (sic) tuya también, me importa una berenjena podrida que seguramente está eternamente flácida como la tuya”, concluyó la cantante.