“Se me pegó el Iván Zamorano”: José Antonio Neme llamó la atención tras particular acento en su despacho internacional

José Antonio Neme protagonizó un divertido chascarro mientras se encontraba despachando desde Argentina, esto en el marco de las elecciones presidenciales que se están llevando a cabo en el país vecino.

Todo comenzó cuando el animador de “Mucho Gusto” tomó un taxi rumbo a Tigre, lugar de votación de Sergio Massa, quien se enfrenta a Javier Milei por el sillón por ocupar el importante puesto en la Casa Rosada.

Por eso, es que Neme decidió tomar este transporte: “Quién mejor que los taxistas para contarnos un poco la realidad del país desde una mirada sinóptica respecto de la realidad social y política”, aseguró.

Mientras le preguntaba al conductor sobre que esperaba de este proceso político, fue el mismo animador quien se dio cuenta que algo pasaba con su acento.

“Y ya estoy hablando como argentino, se me pegó el Sepu, se me pegó el Iván Zamorano… ¡¿Qué me pasa?!”, se preguntó entre risas, tras la afirmación de la periodista que se encontraba en el estudio.

La alusión a su compañero de canal se debe a durante una rutina de Stefan Kramer, en el 2021, el humorista imitó a Sepúlveda indiccando que desconocía por qué todos decían que hablaba con el acento del país vecino.

