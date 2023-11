Carmen Gloria Arroyo revela que también sufrió un ACV: “Comenzaron a ver por las pantallas que yo estaba extraña”

Tratando el tema del ACV que sufrió este sábado recién pasado Carlos Caszely, en el Buenos Días a Todos, Carmen Gloria Arroyo, dio a conocer que hace seis años a ella le pasó lo mismo en plena grabación de su programa. Debido a esto, estuvo una semana internada.

“Grabando un capítulo, la editora y el director del programa comenzaron a ver por las pantallas que yo estaba extraña y comenzaron a preguntar si me sentía bien. Yo estaba bien, pero interrumpen el programa y llega la enfermera del canal, me pasan un espejo y vi que se me había caído la mitad de cara, la mitad de mi rostro era distinta”, contó la abogada.

“Me tuvieron que hacer una angio, hacer un catéter por el sector de la ingle, y por una venita y una bomba me fueron destapando hasta el lugar donde estaba el taco, por decirlo así. Y eso significó una semana en la clínica”, relató.

Carlos Caszely internado

El ídolo albo estaba almorzando con su hijo el sábado recién pasado, cuando se dieron cuenta que algo no andaba bien. Empezó a “balbucear y sentirse confundido”, por lo que de inmediato fue trasladado a un centro asistencial, en donde se recupera satisfactoriamente.