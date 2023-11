Chama no quiere saber nada de Luis Mateucci en Tierra Brava y hasta Pamela Díaz le encontró razón

Chama regresó a la casa hacienda de Tierra Brava, tras someterse a un tratamiento dental para recuperar las carillas que perdió en la competencia por equipos, pero tuvo una amarga discusión con Luis sobre el desempeño de él como capitán.

“El capitán no está funcionando. Tienes que prestar más atención y organizar”, le dijo la venezolana al argentino, y éste, enfurecido, le respondió duramente. “Qué bueno conocerte realmente”, replicó Chama.

Conversando con Angélica, la venezolana dijo que algo se rompió entre ella y Luis. “Hay cosas de códigos que él y yo manejamos, lo hemos conversado, yo no ando diciendo por fuera lo que él me dice. Hay cosas que hemos hablado en código y que me prometió que no lo iba a decir, y no fue así (…) Yo a Luis no lo voy a tomar en cuenta más. No puedo tener una relación real con alguien que no es de mi confianza. Él no ve todo el daño que me hizo, me hizo quedar mal con Fabio, con su familia”, sostuvo.

“Él no me quiere ni me respeta ni me valora. Se puso como los demás que dicen que soy una falsa. Es un grosero. Me están molestando sus actitudes, cómo contesta, la grosería. Y no me merezco esto”, le dijo luego a Junior.

Fabio decepcionado de Chama

Por su parte, Fabio se confesó en paralelo con Nicole, primero, diciendo que no le preocupa su pelea con Luis, sino la traición de Chama. Además, le contó cómo fue la historia de la supuesta “propuesta indecente”. “Me tocó con coj… por contárselo, porque eso es cosa privada de ella y yo. Me di cuenta que es una falsa, una traicionera, y yo me he portado de p… madre con ella”

Pese a ser su gran enemiga, Pamela manifestó su admiración por lo aguerrida que fue Chama. “Igual la perso de la mina para estar sin dientes e igual sonreír, me parece interesante”, opinó. Además, le encontró un poco la razón porque Luis fue quien traicionó la confianza de Chama.