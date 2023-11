Shakira reconoce fraude fiscal y acuerda pago de multa para evitar la cárcel en España

Este lunes Shakira acudió a la justicia española, donde evitó un juicio por seis delitos contra Hacienda, al reconocer el fraude fiscal y aceptar una pena de prisión de tres años. Pero tranquilos fans, que no la cumplirá al no tener antecedentes penales.

La cantante además deberá pagar una millonaria multa. ¿Y esto por qué? se acusó a la colombiana de haber evadido hasta 14.5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, periodo de tiempo en el que vivía en Barcelona junto a Gerard Piqué, y que debía tributar ante la Hacienda española.

Y no sólo eso, ya que se le acusó de haber creado un entramado de sociedades pantalla para ocultar sus ingresos y desviar el dinero.

A través de un comunicado, Shakira precisó que “me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador”.

“Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida”, terminó.