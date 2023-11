“A lo mejor hubiese llegado a las manos”: Papá Lulo explica cómo se contuvo para no pelear con Sebastián

Francisco Arenas, más conocido como Papá Lulo, de Gran Hermano, se hizo bien amigo de Sebastián Ramírez dentro de la casa-estudio. Sin embargo, Tatán fue criticado muchas veces de ser “violento” con Constanza Capelli, con la cual mantuvo una relación bien cercana que incluyó besos, sexo y más de una pelea que llamaron mucho la atención de los televidentes.

En conversación con Publimetro, Francisco respondió si es que en alguna oportunidad le dieron ganas de interrumpir las peleas de la pareja de jóvenes o de simplemente detener a Sebastián a punta de combos, ya que en más de una oportunidad dejó llorando a Cony.

Entendiendo que ambos eran sus amigos, le preguntamos si llegó a pensar que Tatán era “violento” o más bien era un personaje que tenía en su interacción con Capelli.

“Mira, yo no sé mucho de personajes, quién va a actuar o no va a actuar, pienso que les gustaba tratarse así”, partió diciendo el hombre que acaba de ser eliminado del reality de Chilevisión.

Luego reflexionó al respecto y aseguró que “yo creo que es opción de cada uno tratarse como ellos quieran (...) sabes qué, si me hubiese metido, a lo mejor hubiese llegado a las manos con Sebastián, porque uno de repente reacciona de mala forma”, admitió sinceramente Papá Lulo.

Sin embargo, Francisco contó que se contuvo y explicó su principal razón para ello: “Preferí no meterme, porque es un asunto que les compete a ellos”.

Cony le pidió que no se metiera

Incluso, Arenas aseguró que fue la propia Cony, quien le pidió no interceder en nada, ni menos defenderla en esta relación que muchos catalogaron como “tóxica” en redes sociales.

“Me metí una pura vez cuando le dije que no le convenía (a la Cony). Y ella me lo dejó claro, ‘yo decido lo que yo hago’, me dijo. ‘Te agradezco Panchito, pero yo decido lo que yo hago’, y tiene razón, ella decide lo que hace, y qué es lo que hay que hacer, dar un paso al costado”, explicó.

De todas maneras, le consultamos por qué le decían “Pelao táctico”, ya que al parecer, Francisco sí tuvo una pelea a combos siendo más joven.

“Si Poh, yo peleé una pura vez nomás y peleé con uno grandote, cómo de dos metros, que le decía en El Pequeño Juan. Yo siempre digo, no me gusta irme a las manos, no me gusta pelear. Tú puedes pelear con una persona musculosa, puedes pelear con Jorge, puedes pelear con Sebastian. Pegar diez combos, pero si tú me pegas combos, trata de que no me pare, porque cuando yo me pare, te voy a pegar uno solo no más. No me gusta la violencia”, aseguró el Papá Lulo.

“Mis años me han enseñado que no hay que tenerle miedo a nada, de hecho estuve en Gran Hermano”, finalizó.