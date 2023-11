Cristina Tocco contó que la intentaron conquistar con una básica proposición: “Tener un buen sexo”

En el último capítulo de YouTube de ‘Sobreviva el lunes’, la actriz argentina Cristina Tocco dejó impactados a Kike Morandé y Álvaro Salas tras revelar un reciente mensaje que recibió por parte de un hombre.

Aunque admitió que ella estaba interesada, no pasó mucho para perder el impulso, porque el hombre solo la quería para tener sexo.

“Querido, resolví que no me queda cómodo remitirme a encuentros sexuales furtivos, tampoco busco novio, y si así fuese claramente no seríamos nosotros dos”, le respondió Cristina al hombre, tal como decía un mensaje de WhatsApp que ella dio permiso para ser leído por Kike.

“Me gustan las relaciones con más matices que sólo una cama, el modelo no es para mí”, aseguró la actriz.

Luego entregó más detalles sobre de dónde conoció al desubicado: “Es alguien que me gusta, debe tener 50 y tantos años, pero si me enfrenta desde el lugar de la cama... no es que a mí no me interese acostarme y tener un buen sexo con alguien, pero no quiero que se remita sólo a eso”.

“¿Por qué yo tengo que ir a la casa del señor y acostarme? No, invítame a comer, sedúceme o algo. Entonces por eso le digo que no es mi modelo de relación”, añadió.

“Ah, no, yo creí que este encuentro iba a ser por lo menos en New York”, le dijo Kike, criticando la propuesta del antigalán.

“Me aborda desde lo sexual, y yo entiendo, pero me gustan las relaciones que surgen en armonía”, respondió Tocco, quien fue respaldada por sus interlocutores, según consignó La Cuarta.

