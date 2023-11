Luis Mateucci ya no da más con Miguelito: “Acá adentro no tiene nada, es una persona complicada, muy dañina”

Luis Mateucci ya está muy conflictuado con el comportamiento de Miguelito en Tierra Brava y no sabe cómo abordarlo. De hecho, confesó que es con la persona con la que se le hace más difícil su paso por el reality de Canal 13.

En conversación con Publimetro, el argentino dijo que “se me hace muy difícil con Miguelito. Te puedo decir que él es el que más difícil se me hace, porque es una persona que yo la conozco afuera, y es nada que ver acá adentro. Actúa muy diferente, es una persona que hace reír afuera, pero acá adentro no. Acá adentro no tiene nada, es una persona complicada, muy dañina, daña con sus palabras”.

“Se queja y utiliza malas palabras, y después cuando quiere ser adulto es adulto y cuando quiere ser niño es niño, diciéndole a los otros participantes que le dicen juguete, y él a mí me dijo millones de veces eso. Entonces uno no sabe cómo responder a esos ataques”, añadió Mateucci.

Hay que recordar que en la competencia por equipos, Miguelito comenzó a atacar en la rodilla al argentino, que perdió la paciencia, levantándolo, mientras Fabio los separó y evitó que la pelea pasara a mayores.

Pero no se quedó ahí, agregando que “de verdad muy dolido con él. Acá adentro me defraudó completamente, siempre está buscando cómo mirar para el costado, en vez de pensar en sí mismo y en ser uno mismo, está buscando lo que hace el compañero de al lado y pinchando y ninguneando con sus palabras. Ataca muy duro y espera que no lo ataquen, y a la hora de no atacar uno tiene que medirse muchísimo porque encima se puede sentir ofendido él, mientras que el que ofende es él”.